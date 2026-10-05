Budaun News: स्वास्थ्य विभाग ने सर्वा गांव में लगाया शिविर, 160 मरीजों की हुई ओपीडी

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डॉ. अन्नू अग्रवाल की देखरेख में लैब टेक्नीशियन राजकुमार और कौशल कुमार की टीम ने 75 मरीजों की जांच की। मलेरिया के 52, डेंगू के 30 और टाइफाइड के 10 टेस्ट किए, सभी रिपोर्ट निगेटिव आईं। एक मरीज का सैंपल एलाइजा जांच के लिए भेजा गया है। मरीजों को मौके पर निशुल्क दवाएं और बचाव संबंधी परामर्श दिया गया।टीम ने ग्रामीणों को घरों के आसपास पानी जमा न होने देने, मच्छरों से बचाव और बुखार पर स्वयं दवा न लेने की सलाह दी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल है। मुख्य मार्ग पर कूड़े के ढेर, नालियों में गंदा पानी और कीचड़ से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है।सीएमओ विकास शर्मा ने बताया कि गांव में टीम भेजी गई है। जांच कराई जा रही है। ग्राम प्रशासक ओमवीर सिंह यादव ने बताया कि काफी दिन से सफाई कर्मचारी तैनात नहीं है, जिससे व्यवस्था बिगड़ी है। अब सफाई अभियान चलाया जाएगा।