फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Speeding motorcycle collides with unidentified vehicle; middle-aged man dies.

Budaun News: अज्ञात वाहन से टकराई तेज रफ्तार बाइक, अधेड़ की मौत

Mon, 05 Oct 2026 11:46 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Speeding motorcycle collides with unidentified vehicle; middle-aged man dies.
उपेंद्र कुमार फाइल फोटो
बदायूं। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार शाम तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े किसी वाहन से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

कासगंज जिले के सोरों कस्बे के पास लाले नगरा मजरा मालिकपुर निवासी उपेंद्र कुमार उर्फ बंटू (45) पुत्र राम सिंह सोमवार शाम बाइक से अपनी ससुराल सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के गांव बीबीपुर जा रहे थे। शाम करीब साढ़े पांच बजे कुलचौरा गांव के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े किसी वाहन से जा टकराई।
विज्ञापन

हादसे में उपेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। परिजनों को भी घटना की सूचना दे दी गई। इसके बाद परिजन भी पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंच गए। एएसपी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि बाइक सवार के शव का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है। घटना के संबंध में परिजनों को भी सूचना दे दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed