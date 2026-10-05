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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Out-of-control tempo overturns on the road; six passengers injured.

Budaun News: अनियंत्रित टेंपो सड़क पर पलटा, छह सवारियां घायल

Mon, 05 Oct 2026 11:47 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:47 PM IST
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Out-of-control tempo overturns on the road; six passengers injured.
बदायूं। सहसवान क्षेत्र के नगर के अकबराबाद चौराहे से सोमवार को सवारियां लेकर भवानीपुर जा रहा टेंपो सोमवार को मंडी समिति के सामने अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में टेंपो सवार महिला और पुरुष समेत छह लोग घायल हो गए।
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सवारियों ने बताया कि मंडी समिति के सामने पहुंचते ही चालक टेंपो पर नियंत्रण खो बैठा। इससे टेंपो सड़क पर पलट गया। उसमें सवार छह यात्रियों को चोटें आईं। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों को टेंपो से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को नजदीकी निजी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर पलटे टेंपो को किनारे कराया। इसके बाद यातायात सुचारू हो सका। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि घायलों का उपचार कराया गया है। सभी छह यात्रियों को मामूली चाेटें आई हैं। संवाद
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