Budaun News: समझदारी से बचा हादसा, डीसीएम खंती में उतारी

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अलापुर। एमएफ हाईवे पर अलापुर-म्याऊं मार्ग स्थित यात्री शेड के पास सोमवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम बदायूं की ओर से आ रही थी। सामने बाइक पर दंपती के साथ दो बच्चे सवार थे। बाइक सवार टेंपो को ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से डीसीएम आ गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। डीसीएम चालक ने समय रहते वाहन सड़क से नीचे उतार दिया, जिससे बाइक सवार परिवार से टक्कर होने से बच गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीसीएम चालक की पहचान आकाश दुबे निवासी निगोही, जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है। संवाद