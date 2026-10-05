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Budaun News: समझदारी से बचा हादसा, डीसीएम खंती में उतारी

Mon, 05 Oct 2026 11:48 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:48 PM IST
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Accident averted through quick thinking; DCM steered into a roadside ditch.
अलापुर में म्याऊं मार्ग पर दुघर्टना बची लेकिन डीसीएम में खंती में चली गई। संवाद
अलापुर। एमएफ हाईवे पर अलापुर-म्याऊं मार्ग स्थित यात्री शेड के पास सोमवार को बड़ा हादसा होने से बच गया। बताया जा रहा है कि डीसीएम बदायूं की ओर से आ रही थी। सामने बाइक पर दंपती के साथ दो बच्चे सवार थे। बाइक सवार टेंपो को ओवरटेक कर रहा था, तभी सामने से डीसीएम आ गई, जिससे स्थिति गंभीर हो गई। डीसीएम चालक ने समय रहते वाहन सड़क से नीचे उतार दिया, जिससे बाइक सवार परिवार से टक्कर होने से बच गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। डीसीएम चालक की पहचान आकाश दुबे निवासी निगोही, जिला शाहजहांपुर के रूप में हुई है। संवाद
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