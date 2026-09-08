Budaun News: प्रधानाध्यापक का अश्लील वीडियो वायरल, प्रदर्शन कर फूंका पुतला
बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:01 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:01 AM IST
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उघैती। थाना क्षेत्र में एक प्रधानाध्यापक का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इसके विरोध में ग्रामीणों ने खंडवा गांव में बाइकों से आक्रोश रैली निकालकर प्रधानाध्यापक का पुतला फूंका। उधर, पीड़ित छात्र के परिजन का आरोप है कि प्रधानाध्यापक पिछले 10 साल से छात्र का शोषण कर रहा था।
सोमवार को जैसे ही स्कूल खुला, गांव खंडवा के ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुस्साए ग्रामीणों ने बाइकों के साथ रैली निकाली, जो सीधे प्रधानाध्यापक के गांव तक पहुंची।
कॉलेज प्रबंधन और थाना प्रभारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। प्रधानाध्यापक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
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धरना प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के नेता गौरव चौधरी ने कहा कि बच्चे हमारे हैं, स्कूल हमारा है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर हाल में प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करवाएंगे। अगर, आगामी 15 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होती है,तो भाकियू धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी।
तहरीर के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - आलोक सिद्धू, सीओ बिल्सी
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सोमवार को जैसे ही स्कूल खुला, गांव खंडवा के ग्रामीणों, छात्र-छात्राओं और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाए। गुस्साए ग्रामीणों ने बाइकों के साथ रैली निकाली, जो सीधे प्रधानाध्यापक के गांव तक पहुंची।
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कॉलेज प्रबंधन और थाना प्रभारी ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। प्रधानाध्यापक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
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धरना प्रदर्शन के दौरान किसान यूनियन के नेता गौरव चौधरी ने कहा कि बच्चे हमारे हैं, स्कूल हमारा है। हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए हर हाल में प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई करवाएंगे। अगर, आगामी 15 सितंबर तक कार्रवाई नहीं होती है,तो भाकियू धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगी।
तहरीर के आधार पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। - आलोक सिद्धू, सीओ बिल्सी