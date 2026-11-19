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हादसा मंगलवार रात करीब 11 बजे हुआ। मोहल्ला अयोध्यागंज निवासी सुबोध गुप्ता की मुख्य बाजार में पंजाबी कॉलोनी मोड़ पर दोमंजिला दुकान है। दिवाली पर उन्होंने सफाई व्यवस्था के चलते अस्थायी व्यवस्था कर रेडीमेड कपड़ों, पेंटिंग पोस्टर और देवी-देवताओं के लेमीनेटिड फोटो फ्रेम बेचने शुरू कर दिए थे। इसके लिए तिरपाल आदि भी लगा लिया था।अस्थायी दुकान में आग की लपटें उठने की जानकारी होने के बाद वह परिजनों के साथ वह मौके पर पहुंचे। तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। आसपास के दुकानदार और गृहस्वामी भी मौके पर आ गए। दुकानदार सुबोध समेत अन्य लोगों ने निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने को कोशिश शुरू कर दी। पुलिस कर्मी भी आग बुझाने में लग गए। दमकल के आने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक रेडीमेड कपड़ों समेत सभी सामान जल चुका था। सुबोध ने आग से करीब तीन लाख रुपये की क्षति बताई है।सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि हादसे की सूचना के बाद पुलिस कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस कर्मियों ने दुकानदार समेत लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी, इसके कारणों की जांच की जा रही है।