बदायूं: कदमनगला में कटान फिर तेज, आधा गांव गंगा में समाया, ग्रामीण सड़कों पर रहने को मजबूर

बदायूं जिले में कछला गंगा पुल पर मंगलवार को जलस्तर में चार सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई लेकिन गंगा की लहरों से उसहैत क्षेत्र में कटान जारी है। कदमनगला गांव आधे से ज्यादा गंगा में समा गया है। मंगलवार सुबह लहरों में उस मकान के अवशेष भी ढह गए, जिसको ग्रामीण ने कलेजे पर पत्थर रखकर जेसीबी से तुड़वाया था। वहीं, गांव में चारों ओर कीचड़ फैली है। टूटे मकानों का मलबा भी गांव में फैला हुआ है। अब मच्छरों संग जहरीले जीवों से ग्रामीण डरे हुए हैं।

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गांव कदमनगला, सिथौली खाम और रैपुरा में मंगलवार को गंगा नदी का कटान तेज हो गया। गांव में जगह-जगह पानी भरा हुआ है। पानी में मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं, अधिकतर ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर पहले से गांव से निकल गए, सिर्फ वही ग्रामीण बचे हैं, जो अपने मकान तोड़कर उसका मलबा संरक्षित कर रहे हैं। इन ग्रामीणों ने रहने के लिए सड़क किनारे झोपड़ी बना ली है। वहीं पर अस्थाई व्यवस्था कर जीवन यापन कर रहे हैं। विज्ञापन



बिजली न होने से बढ़ी मुश्किलें

ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या शाम के बाद होती है। बिजली न होने से सोलर पैनल और बैटरी से काम चल रहे हैं। साथ ही जगह-जगह पानी भरा होने से मच्छरों का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से दवा का छिड़काव और स्वास्थ्य शिविर लगाकर आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के चारे की दिक्कत बढ़ रही है। दिन में खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ के साथ भूसा भी लगभग समाप्त हो चुका है। गांव कदमनगला, सिथौली खाम और रैपुरा में मंगलवार को गंगा नदी का कटान तेज हो गया। गांव में जगह-जगह पानी भरा हुआ है। पानी में मच्छर ज्यादा पनप रहे हैं, अधिकतर ग्रामीण अपने पशुओं को लेकर पहले से गांव से निकल गए, सिर्फ वही ग्रामीण बचे हैं, जो अपने मकान तोड़कर उसका मलबा संरक्षित कर रहे हैं। इन ग्रामीणों ने रहने के लिए सड़क किनारे झोपड़ी बना ली है। वहीं पर अस्थाई व्यवस्था कर जीवन यापन कर रहे हैं।ग्रामीणों ने बताया कि सबसे ज्यादा समस्या शाम के बाद होती है। बिजली न होने से सोलर पैनल और बैटरी से काम चल रहे हैं। साथ ही जगह-जगह पानी भरा होने से मच्छरों का प्रकोप है। प्रशासन की ओर से दवा का छिड़काव और स्वास्थ्य शिविर लगाकर आवश्यक दवाएं वितरित की गईं। ग्रामीणों का कहना है कि पशुओं के चारे की दिक्कत बढ़ रही है। दिन में खेतों में चरने के लिए छोड़ देते हैं। बाढ़ के साथ भूसा भी लगभग समाप्त हो चुका है।

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