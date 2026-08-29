Budaun News: रक्षाबंधन के दिन ढहा जर्जर मकान, पुत्रवधू और धेवता घायल

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हादसा शुक्रवार को कोतवाली क्षेत्र के वीरमपुर गांव में हुआ। हाकिम सिंह ने बताया कि उनकी बेटियां पूजा और गीता राखी बांधने के लिए घर आई हुईं थीं। हादसे के समय उनकी 80 वर्षीय मां पूरन देवी, पत्नी गीता और बेटे राहुल, पप्पू व अर्जन बरामदे में बैठे थे। मकान के अचानक भरभराकर गिरते ही वहां का पूरा माहौल बदल गया। मकान के मलबे में बक्सा, बर्तन, चारपाई, तख्त समेत घरेलू सामान दबकर टूट गया। हाकिम सिंह के मुताबिक हादसे में करीब एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मकान गिरने के बाद उनके सामने बारिश के मौसम में रहने का संकट खड़ा हो गया है। शुरुआत में राजस्व टीम के मौके पर न पहुंचने से परिवार मायूस था। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शासन से नियमानुसार जो सहायता संभव होगी, वह पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी। संबंधित हल्का लेखपाल को मौके पर भेजकर नुकसान की रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी।

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बिसौली। रक्षाबंधन पर घर आई बेटियों के साथ पूरा परिवार बरामदे में बैठा था। बारिश थमने के कुछ देर बाद अचानक मकान भरभराकर गिर पड़ा। मकान गिरने की आवाज सुनकर परिवार में चीख पुकार मच गई। हादसे में मलबे में दबकर हाकिम सिंह यादव की पुत्रवधू नेहा यादव (20) और तीन वर्षीय धेवता घायल हो गए। डायल 112 पुलिस ने दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद इनकी हालत में सुधार बताया गया है।