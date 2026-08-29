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Budaun News: देर शाम तक हुई मिठाई की खरीदारी, 20 करोड़ का हुआ कारोबार

Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 29 Aug 2026 01:22 AM IST
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Sweets were sold till late evening, business worth Rs 20 crore was done.
शहर में मिठाई की दुकान पर खरीदारी करती महिलाएं। संवाद
बदायूं। रक्षाबंधन पर्व पर सुबह से देर शाम तक मिठाई की दुकानों पर भीड़ उमड़ी रही। मिठाई के साथ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट और नमकीन की भी खूब बिक्री हुई। मिठाई की दुकानों पर लंबी कतारें लगी रहीं। काजू कतली, रसगुल्ला, बर्फी और देशी घी की मिठाइयों की सबसे ज्यादा मांग रही। कई दुकानों पर शाम होते-होते कुछ मिठाई खत्म हो गई। दुकानदारों के अनुसार इस बार ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट पैक और चॉकलेट की मांग पिछले साल से ज्यादा रही। कपड़ा बाजार में साड़ी, सूट और रेडीमेड कपड़ों की जमकर बिक्री हुई। मोबाइल शॉप पर भी भीड़ नजर आई, जहां कई भाइयों ने बहनों को मोबाइल फोन गिफ्ट किया। चांदी की पायल, बिछिया और सोने की छोटी ज्वेलरी की मांग ज्यादा रही। व्यापारियों के अनुसार रक्षाबंधन से दो दिन पहले से ही बाजार में रौनक शुरू हो गई थी। अकेले मिठाई का कारोबार 10 करोड़ रुपये का रहा, जबकि कपड़ा, मोबाइल, ज्वेलरी और गिफ्ट आइटम मिलाकर कुल 20 करोड़ रुपये के आसपास कारोबार का अनुमान है। देर शाम तक बाजार गुलजार रहे। दुकानदारों का कहना है कि इस बार का रक्षाबंधन व्यापार के लिहाज से काफी अच्छा रहा। संवाद
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