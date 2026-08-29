Budaun News: छात्र-छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए मिली रकम

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प्रत्येक विद्यालय को विज्ञान किट खरीदने के लिए 10 हजार रुपये की दर से धनराशि दी गई है। इससे विद्यार्थियों को विज्ञान से जुड़े प्रयोग करने और अपने नए विचारों को मॉडल के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के साथ उनमें सवाल पूछने और समस्याओं के समाधान खोजने की प्रवृत्ति विकसित करना है। इसके तहत विद्यालयों में विज्ञान से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।विद्यार्थियों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।विज्ञान किट से होंगे प्रयोग: शासन की ओर से जारी धनराशि से विद्यालयों में विज्ञान किट खरीदी जाएगी। किट में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न प्रयोग कर सकेंगे। शिक्षक विद्यार्थियों को प्रयोगों की जानकारी देने के साथ उनके नए विचारों को मॉडल का रूप देने में भी मार्गदर्शन करेंगे। संवाद