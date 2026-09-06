Budaun News: कहासुनी में महिलाओं समेत चार को पीटा, चार पर केेस

विज्ञापन



घायल श्रीदेवी पत्नी नेमसिंह ने पुलिस को बताया कि उनके पति 31 अगस्त की दोपहर बुटला गांव गए थे। रास्ते में गांव के मटरू पति के साथ भद्दा मजाक करने लगे। पति ने विरोध किया तो कहासुनी हो गई। आरोप है कि अपराह्न में मटरू अपने बेटों और परिजनों के साथ उनके घर में घुस आया। आरोपियों ने गृहस्वामिनी, उनके पति, सास मीना और सुखराम की पिटाई की। बचाव के लिए गृहस्वामिनी की पुकार के बाद जुटे लोगों को देख आरोपी भाग गए। अगले दिन पुलिस को भी घटना से अवगत कराया गया। पुलिस ने घायलों का मेडिकल भी कराया। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि महिला श्रीदेवी की ओर से आरोपी मटरू, अजय सिंह, राकेश और मोनू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जांच कराई जा रही है। संवाद

विज्ञापन

उझानी। गांव ललुइया नगला में दो लोगों के बीच भद्दी मजाक को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिलाओं समेत दंपती की पिटाई कर दी। पुलिस ने चारों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है।