Budaun News: नौ दिन बाद भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर

विज्ञापन

कोल्हाई गांव में दुकानदार राजेंद्र पाल के साथ मारपीट करने के बाद उसकी मां लज्जावती को कार से कुचल दिया गया था। गंभीर रूप से घायल लज्जावती की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पांच लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चार दिन पहले हिमांशु को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य चार आरोपी अब तक हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिशें दे रही है।उनके रिश्तेदारों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है।एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद करने के साथ ही शेष चार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।