Budaun News: नौ दिन बाद भी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:50 AM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 01:50 AM IST
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बदायूं। मुजरिया थाना क्षेत्र में कोल्हाई गांव में 4 अक्तूबर की रात को हुई लज्जावती की हत्या के मामले में नौ दिन बाद भी चारों नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। एक अन्य आरोपी हिमांशु को गिरफ्तार कर पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। बाकी की गिरफ्तारी न होने से परिजनों में रोष है।
कोल्हाई गांव में दुकानदार राजेंद्र पाल के साथ मारपीट करने के बाद उसकी मां लज्जावती को कार से कुचल दिया गया था। गंभीर रूप से घायल लज्जावती की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पांच लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चार दिन पहले हिमांशु को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य चार आरोपी अब तक हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिशें दे रही है।उनके रिश्तेदारों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है।
एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद करने के साथ ही शेष चार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
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कोल्हाई गांव में दुकानदार राजेंद्र पाल के साथ मारपीट करने के बाद उसकी मां लज्जावती को कार से कुचल दिया गया था। गंभीर रूप से घायल लज्जावती की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पांच लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। चार दिन पहले हिमांशु को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि अन्य चार आरोपी अब तक हत्थे नहीं चढ़े हैं। पुलिस लगातार उनकी तलाश में दबिशें दे रही है।उनके रिश्तेदारों को पकड़कर पूछताछ भी की जा रही है।
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एसपी ग्रामीण डॉ. हृदेश कठेरिया ने बताया कि आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं। घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद करने के साथ ही शेष चार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
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