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गांव सिठौली निवासी मंजुल सिंह ने वकील के जरिए दर्ज कराए परिवाद में बताया कि वह पति के साथ गांव में रहकर खेती करके जीवन यापन करती हैं। उनके बेटे बाहर रहते हैं। उन्होंने वर्ष 2017 में 1.338 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी, उस पर वह काबिज भी हैं। उनका मकान गांव के अनुसूचित जाति बाहुल्य मोहल्ले में है।आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग उनकी कीमती जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। दबंग कहते हैं कि कुशाग्र सागर और योगेन्द्र सागर हमारे नेता हैं। आरोप है कि सितंबर 2025 में दबंगों ने खेत में लगे ट्यूबवेल पर तोड़फोड़ की और सामान लूट लिया। उन पर जानलेवा हमला भी हुआ था।गांव के लोग शोर मचाते हुए आए, जिसके बाद आरोपित खेत व ट्यूबवेल से लूटा सामान लेकर भाग गए थे। कहा कि उसी समय दारोगा ने उसके बीमार पति शेर सिंह यादव को घर से लाइसेंसी राइफल लेकर खेत पर बुलाने के लिए सिपाही भेजा। उन्होंने पति को बीमार हालत में खेत पर बुलाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन दारोगा नहीं माना। दरोगा ने लाइसेंसी राइफल मैगजीन में पड़े पांच कारतूसों के साथ ले ली और इसके बाद जमा नहीं की। आरोप है कि आरोपियों ने जबरन आंबेडकर पार्क बनाने के नाम पर खेत पर कब्जा कर लिया।उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने को पुलिस में प्रार्थना पत्र भी दिया लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही उसकी लाइसेंसी राइफल वापस की। तब उन्होंने न्यायालय में परिवाद दायर कराया है। मामले में न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी है। इधर, इस संबंध में पूर्व विधायक कुशाग्र सागर का पक्ष लेने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर कॉल की लेकिन बात नहीं हुई। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि कोर्ट से अभी जांच करने के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। ही महिला की ओर से थाने में कोई प्रार्थना पत्र दिया गया है।ग्राम समाज की जमीन पर करीब ढाई साल पहले कुछ लोगों ने कब्जा किया था। ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे का विरोध किया तो ग्रामीणों की मदद की थी। इसी कारण से दूसरा पक्ष आरोप लगा रहा है। आरोप लगाने वाले भू-माफिया हैं। वह मेरे पिता पर भी आरोप लगा रहे हैं, जबकि वह तो पांच साल से जेल में हैं। - कुशाग्र सागर, पूर्व विधायक