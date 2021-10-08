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Budaun News: कांग्रेस जिलाध्यक्ष व मीडिया प्रभारी पर प्राथमिकी दर्ज

Sat, 03 Oct 2026 01:04 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 03 Oct 2026 01:04 AM IST
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FIR registered against Congress District President and Media In-charge.
बदायूं। कांग्रेस में अंतर्कलह एफआईआर तक पहुंच गई। पार्टी के एक पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष अजीत यादव और मीडिया प्रभारी नवनीत यादव पर व्हाट्सएप ग्रुप पर फर्जी ऑडियो वायरल कर बदनामी करने का आरोप लगाते हुए थाना सिविल लाइन में तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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युवा कांग्रेस के पदाधिकारी शफी अहमद पुत्र मोहम्मद वसीम निवासी कबूलपुरा ने बताया कि 27 सितंबर को सुबह 10:53 बजे एक ग्रुप में मीडिया प्रभारी नवनीत यादव की ओर से ऑडियो वायरल की गई। इस ग्रुप के एडमिन कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव हैं। उन्होंने कहा कि ऑडियो में उनकी आवाज को बनावटी तौर पर जोड़कर यह कहा जा रहा है कि मोरपाल प्रजापति को बदायूं कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष ओमकार सिंह ने 12 लाख रुपये दिलवाए हैं, इसमें 6 लाख रुपये प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और दो लाख रुपये एआईसीसी ऑब्जर्वर राजपाल खरोला को दिए जाने की बात कही गई है।
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शेष रुपये प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भिजवाए जाने की बात ऑडियो में है। शिकायत में कहा गया है कि यह ऑडियो जिलाध्यक्ष अजीत यादव की ओर से वायरल कराकर पार्टी व शीर्ष नेताओं की बदनामी कराई जा रही है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी प्रकरण को लेकर 27 सितंबर को उनकी बात अजीत यादव से मोबाइल फोन पर हुई, इसमें उन्होंने वर्तमान जिलाध्यक्ष होने की बात कहते हुए मामले को रफा-दफा करने के लिए मोरपाल प्रजापति से पांच लाख रुपये दिलवाने को कहा, वरना पार्टी से निकलवाने की धमकी दी। विरोध करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर फोन कॉल काट दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी के खिलाफ दर्ज कर लिया है।
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