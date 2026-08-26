Budaun News: ईद-ए-मिलादुन्नबी आज, खरीदारी में जुटे लोग

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ईद-ए-मिलादुन्नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर मनाई जाती है। पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में खासा उत्साह है। बाजारों में हरे झंडे, टोपी, इत्र, चादर, बैज और झालरों की दुकानों पर ज्यादा भीड़ देखी गई। शहर के छह सड़का, बड़ा बाजार, घंटाघर आदि बाजारों में लोग बच्चों के लिए नए कपड़ों और टोपियों की खरीदारी करते नजर आए।दुकानदार फरहान ने बताया कि पिछले दो दिन से लाइटों की खरीदारी की जा रही है। वहीं पुलिस-प्रशासन ने भी त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। मस्जिदों और घरों को रोशनी से सजाने का काम भी शुरू हो गया है। शहर के छह सड़का, बड़ा बाजार, घंटाघर सहित मुख्य बाजारों और मस्जिदों में लाइटों की विशेष सजावट की गई है। हरे रंग की झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों से पूरा बाजार दुल्हन की तरह सज गया है।सैदपुर में जुलूस-ए-मोहम्मदी आज, तैयारियां पूरीसैदपुर। ईद मिलादुन्नबी के के जुलूस-ए-मोहम्मदी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को मोहल्ला कुरैशियान स्थित नूरी चौक से सुबह 10 बजे जुलूस निकाला जाएगा। इससे पूर्व कस्बे की विभिन्न अंजुमनों के जुलूस नूरी चौक पर एकत्र होंगे। सभी अंजुमन निर्धारित मार्गों से जुलूस में शामिल होंगे।जुलूस के आयोजक अंजुमन रजा-ए-मुस्तफा के सदर जाहिद हुसैन नूरी ने बताया कि जुलूस में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दोपहर को मोहल्ला झंडा पर एक बजे पहुंचकर लंगर के बाद जुलूस सैदपुर करेंगी मार्ग और एमएफ हाईवे होता हुआ शाम करीब चार बजे पुनः नूरी चौक पर पहुंचकर समाप्त होगा। संवाद