Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
संविधान दिवस : बिल्सी के नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज के परिसर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
- पुलिस लाइन में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम : राजकीय महिला महाविद्यालय में नव मतदाताओं के लिए जागरूकता एवं पंजीकरण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
माधव किसान मेला : दहगवां नगर में माधव किसान मेले का झंडी पूजन के बाद शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम 6 बजे से।
विज्ञापन
- पुलिस लाइन में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
जागरूकता कार्यक्रम : राजकीय महिला महाविद्यालय में नव मतदाताओं के लिए जागरूकता एवं पंजीकरण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
माधव किसान मेला : दहगवां नगर में माधव किसान मेले का झंडी पूजन के बाद शुभारंभ सुबह 10 बजे से।
गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम 6 बजे से।