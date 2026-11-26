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- पुलिस लाइन में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

जागरूकता कार्यक्रम : राजकीय महिला महाविद्यालय में नव मतदाताओं के लिए जागरूकता एवं पंजीकरण कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

माधव किसान मेला : दहगवां नगर में माधव किसान मेले का झंडी पूजन के बाद शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम 6 बजे से।

संविधान दिवस : बिल्सी के नन्नूमल जैन इंटर कॉलेज के परिसर में संविधान दिवस पर कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।