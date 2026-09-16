Budaun News: निलंबित प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी और नौकरी से बर्खास्तगी की मांग

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भाकियू नेता सौदान सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी होने और विद्यालय की पूर्ण जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तक धरना जारी रहेगा। मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार बिल्सी बदन सिंह धरनास्थल पहुंचे और भाकियू नेताओं एवं ग्रामीणों से उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ली। विज्ञापन

उन्होंने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर मांगों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन करने वालों में संजीव चौधरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, छोटेलाल, बाबा गरीब दास, अजीत चौधरी, राजवीर श्रीवास्तव, राजाराम, नेपाल सिंह आदि मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है। भाकियू नेता सौदान सिंह ने कहा कि प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी होने और विद्यालय की पूर्ण जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तक धरना जारी रहेगा। मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार बिल्सी बदन सिंह धरनास्थल पहुंचे और भाकियू नेताओं एवं ग्रामीणों से उनकी मांगों के संबंध में जानकारी ली।उन्होंने उच्चाधिकारियों से वार्ता कर मांगों को शीघ्र पूरा कराने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन करने वालों में संजीव चौधरी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, छोटेलाल, बाबा गरीब दास, अजीत चौधरी, राजवीर श्रीवास्तव, राजाराम, नेपाल सिंह आदि मौजूद रहे। बता दें कि हाल ही में प्रधानाचार्य को निलंबित किया गया है।

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उघैती। क्षेत्र में अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में निलंबित किए गए गांव खंडवा स्थित एक विद्यालय के प्रधानाचार्य की गिरफ्तारी व बर्खास्तगी की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) ने धरना दिया। भाकियू नेता सौदान सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उघैती पंचायतघर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने विद्यालय की प्रबंध समिति के कार्यकाल की जांच कराने की मांग भी उठाई।