Budaun News: कांग्रेसियों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला, पुलिस से हुई छीनाझपटी

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कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगने जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके समर्थन में दिल्ली जा रहे जिलाध्यक्ष अजीत यादव को योगी सरकार ने मंगलवार रात हाउस अरेस्ट कर लिया।बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली जाने के ऐलान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर जुटे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर वोट चोरी कर, एसआईआर के नाम पर 14 करोड़ वोट काटकर भाजपा को जितवाया है।प्रदर्शन में आलोक सिंह, राजीव पटेल, बबलू सैफी, शहजादा रिजवान, मुनेंद्र कन्नौजिया, सूरज पाल सोलंकी, गोपाल पांडेय, नवनीत यादव, डॉ. खलील अहमद, बन्ने खान, अकरम खान समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।इधर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शफी अहमद को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। शफी अहमद राहुल गांधी के समर्थन और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे।उझानी में भी कांग्रेस पदाधिकारी हाउस अरेस्ट किएउझानी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष फरियाद अली को बुधवार को उझानी पुलिस ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर हाउस अरेस्ट कर लिया। फरियाद अली के मुताबिक, दिल्ली के जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा है। वह वहां समर्थन में रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। फरियाद अली ने बताया कि इसी दौरान उझानी पुलिस उनके कार्यालय पहुंची और उन्हें वहीं रोक लिया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। संवाद