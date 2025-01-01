Budaun News: कांग्रेसियों ने फूंका मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला, पुलिस से हुई छीनाझपटी
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:17 AM IST
विज्ञापन
बदायूं। वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने बुधवार को नेकपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर रोक दिया। इससे आक्रोशित कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष अजीत यादव के नेतृत्व में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस से काफी देर तक पुतला की छीना-झपटी भी हुई। कांग्रेसियों ने वोट चोर-गद्दी छोड़ और ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो के नारे लगाए।
कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगने जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके समर्थन में दिल्ली जा रहे जिलाध्यक्ष अजीत यादव को योगी सरकार ने मंगलवार रात हाउस अरेस्ट कर लिया।
बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली जाने के ऐलान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर जुटे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर वोट चोरी कर, एसआईआर के नाम पर 14 करोड़ वोट काटकर भाजपा को जितवाया है।
विज्ञापन
प्रदर्शन में आलोक सिंह, राजीव पटेल, बबलू सैफी, शहजादा रिजवान, मुनेंद्र कन्नौजिया, सूरज पाल सोलंकी, गोपाल पांडेय, नवनीत यादव, डॉ. खलील अहमद, बन्ने खान, अकरम खान समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इधर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शफी अहमद को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। शफी अहमद राहुल गांधी के समर्थन और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे।
उझानी में भी कांग्रेस पदाधिकारी हाउस अरेस्ट किए
उझानी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष फरियाद अली को बुधवार को उझानी पुलिस ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर हाउस अरेस्ट कर लिया। फरियाद अली के मुताबिक, दिल्ली के जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा है। वह वहां समर्थन में रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। फरियाद अली ने बताया कि इसी दौरान उझानी पुलिस उनके कार्यालय पहुंची और उन्हें वहीं रोक लिया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। संवाद
विज्ञापन
कांग्रेस का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त से जवाब मांगने जा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत इंडिया गठबंधन के 300 सांसदों को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके समर्थन में दिल्ली जा रहे जिलाध्यक्ष अजीत यादव को योगी सरकार ने मंगलवार रात हाउस अरेस्ट कर लिया।
विज्ञापन
बुधवार पूर्वाह्न 11 बजे दिल्ली जाने के ऐलान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पर जुटे तो पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के इशारे पर वोट चोरी कर, एसआईआर के नाम पर 14 करोड़ वोट काटकर भाजपा को जितवाया है।
विज्ञापन
प्रदर्शन में आलोक सिंह, राजीव पटेल, बबलू सैफी, शहजादा रिजवान, मुनेंद्र कन्नौजिया, सूरज पाल सोलंकी, गोपाल पांडेय, नवनीत यादव, डॉ. खलील अहमद, बन्ने खान, अकरम खान समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
इधर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर शफी अहमद को पुलिस ने मंगलवार देर रात उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। शफी अहमद राहुल गांधी के समर्थन और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे।
उझानी में भी कांग्रेस पदाधिकारी हाउस अरेस्ट किए
उझानी। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष फरियाद अली को बुधवार को उझानी पुलिस ने उनके कार्यालय पर पहुंचकर हाउस अरेस्ट कर लिया। फरियाद अली के मुताबिक, दिल्ली के जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार से जुड़े मुद्दे को लेकर धरना-प्रदर्शन चल रहा है। वह वहां समर्थन में रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। फरियाद अली ने बताया कि इसी दौरान उझानी पुलिस उनके कार्यालय पहुंची और उन्हें वहीं रोक लिया। पुलिस ने उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया। संवाद