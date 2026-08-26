Budaun News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, चार लोगों के खिलाफ दी तहरीर

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तहरीर के अनुसार, आरोप है कि गांव के छोटेलाल पुत्र रक्षपाल उसके भाई की पत्नी का आए दिन मजाक उड़ाते हैं। मंगलवार की सुबह करीब सात बजे चुनमुन ने विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद छोटेलाल और उनके परिवार के लोग लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने चुनमुन, ममता और उसके भाई अजय के साथ लात-घूंसों और लाठी-डंडों से मारपीट की।मारपीट में चुनमुन के सिर और शरीर पर चोटें आईं, जबकि ममता और अजय को भी चोटें लगीं। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरु कर दी है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद