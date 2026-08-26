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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Complaint filed against four people for trespassing and assault.

Budaun News: घर में घुसकर मारपीट का आरोप, चार लोगों के खिलाफ दी तहरीर

Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:59 AM IST
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Complaint filed against four people for trespassing and assault.
बिल्सी। थाना उघैती क्षेत्र के गांव अल्लीपुर चाचीपुर निवासी चुनमुन भीम पुत्र रामप्रसाद सागर ने पुलिस को तहरीर देकर चार लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है।
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तहरीर के अनुसार, आरोप है कि गांव के छोटेलाल पुत्र रक्षपाल उसके भाई की पत्नी का आए दिन मजाक उड़ाते हैं। मंगलवार की सुबह करीब सात बजे चुनमुन ने विरोध किया। आरोप है कि इसके बाद छोटेलाल और उनके परिवार के लोग लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने चुनमुन, ममता और उसके भाई अजय के साथ लात-घूंसों और लाठी-डंडों से मारपीट की।
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मारपीट में चुनमुन के सिर और शरीर पर चोटें आईं, जबकि ममता और अजय को भी चोटें लगीं। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि पुलिस ने घायल का मेडिकल परीक्षण कराकर मामले की जांच शुरु कर दी है। दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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