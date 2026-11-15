Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
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सत्संग : गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ सुबह नौ बजे से।
जनअरोग्य मेला : जिले के सभी पीएचसी केंद्रों पर जनआरोग्य मेेले सुबह दस बजे से लगेंगे।
रामलीला : दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में हो रही रामलीला में परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन रात दस बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसई के मैदान में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न एक बजे से।
शोभायात्रा : अलापुर में श्रीराम बरात शाम चार बजे से निकाली जाएगी।
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जनअरोग्य मेला : जिले के सभी पीएचसी केंद्रों पर जनआरोग्य मेेले सुबह दस बजे से लगेंगे।
रामलीला : दबतोरी क्षेत्र के ग्राम मुसिया नगला में हो रही रामलीला में परशुराम लक्ष्मण संवाद का मंचन रात दस बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा : बिसौली में श्रीराम माहेश्वरी शिक्षण संस्थान बसई के मैदान में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न एक बजे से।
शोभायात्रा : अलापुर में श्रीराम बरात शाम चार बजे से निकाली जाएगी।