Budaun News: मृत बच्चा हुआ पैदा, परिजनों ने लगाया आरोप

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उसावां के एमओआईसी डॉ. सर्वेश कुमार ने बताया कि पीएचसी पर अल्ट्रासाउंड न होने पर वहां तैनात एएनएम ने महिला का अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर कराने को कहा था। महिला की स्थिति गंभीर थी, इसलिए परिजन उसको लेकर कहीं नहीं गए। इस दौरान महिला के दर्द उठने लगा। इस पर उसका प्रसव कराया गया। महिला ने मृत शिशु को जन्म दिया। उधर, परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यहां पर अल्ट्रासाउंड अगर करते तो बच्चा मृत नहीं होता। संवाद

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उसहैत। कस्बे के गांव घसनगला निवासी अहलकार अपनी पत्नी धनदेवी का प्रसव कराने के लिए पहुंचे। प्रसव के दौरान महिला ने मृत बच्चे को जन्म दिया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।