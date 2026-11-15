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Budaun News: अजीत यादव दोबारा बनाए गए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष

Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:46 AM IST
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Ajit Yadav reappointed as Congress district president
बदायूं के कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजीत यादव।
बदायूं। कांग्रेस नेतृत्व ने अजीत यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिलाध्यक्ष और मुन्नालाल सागर को दोबारा शहर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है।
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जिलाध्यक्ष ने बताया कि इसकी घोषणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने लखनऊ में 13 नवंबर को हुई संगठन संवाद कार्यशाला में की। कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों और शहर अध्यक्षों को दोबारा दायित्व देने का ऐलान किया गया। जिलाध्यक्ष अजीत यादव ने दोबारा दायित्व मिलने पर कांग्रेस नेतृत्व का आभार जताया।

उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा आदि का आभार जताया है। अजीत यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बदायूं में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। भाजपा को सत्ता से हटाकर सूबे में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मेहनत करेंगे। संवाद
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