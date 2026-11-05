Budaun News: सिटी में आज

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शिविर : जगत के गांव मझिया में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच शिविर सुबह दस बजे से।

-सैदपुर के उपकेंद्र पर उपभोक्ताओं की समस्याओं से संबंधित शिविर पूर्वाह्न 11 बजे से।

डांडिया नाइट : बदायूं क्लब में डांडिया नाइट शाम साढ़े सात बजे।

गंगा आरती : कछला घाट पर गंगा आरती शाम छह बजे से।

बैठक : पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष अमित गिहार अपराह्न एक बजे बैठक करेंगे।