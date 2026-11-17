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प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, खो-खो और गोला फेंक सहित विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इस मौके पर हरीश यादव, पीटीआई मुकेश यादव, अहिलकार यादव, करुणेश यादव, रामवीर यादव, संजय सिंह, महेश चंद्र आदि मौजूद रहे। संवाद प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, खो-खो और गोला फेंक सहित विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इस मौके पर हरीश यादव, पीटीआई मुकेश यादव, अहिलकार यादव, करुणेश यादव, रामवीर यादव, संजय सिंह, महेश चंद्र आदि मौजूद रहे। संवाद

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कादरचौक। ब्लॉक संसाधन केंद्र असरासी के क्रीड़ा मैदान पर सोमवार को परिषदीय विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई कादरचौक के अध्यक्ष बृजेश यादव ने हरी झंडी दिखाकर किया।