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पीलीभीत जिले के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव नौगवां पकड़िया निवासी इरफान ईंट भट्टों पर मजदूर लाने की ठेकेदारी करता है। आरोप है कि उसने एक ईंट-भट्टे पर मजदूर लाने के लिए पहले से रुपये एडवांस में ले लिए थे। वह मजदूरों को लेकर नाई पिंडरी रोड स्थित कस्बे में पहुंचा। इसी दौरान मजदूर जुम्मे शाह, जुनैद, समीर और शायना बेगम ने इरफान, उसके साथी बुंदनशाह के साथ लात-घूंसों से मारपीट की।आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने काम न करने और रुपये वापस न देने की बात कहते हुए इरफान को जान से मारने की धमकी दी। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर बिल्सी कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद