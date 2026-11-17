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दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने नियाज बानो समेत कई परिजनों के मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं। उनकी सीडीआर निकलवाई है। अब नियाज बानो के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल की जांच की जा रही है। दिल्ली से आने के बाद उनके मोबाइल फोन से किन-किन नंबरों पर बातचीत हुई, पुलिस कॉल डिटेल जांच रही है। फिलहाल, सर्विलांस के जरिए भी ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है, जिससे पुलिस कातिलों तक पहुंच सके।वहीं, वारदात के बाद से पुलिस को हत्याकांड में दो लोगों के शामिल होने का शक है, लेकिन मौके से मिले फिंगर प्रिंट से भी कुछ क्लू नहीं मिल सका है। पुलिस परिवार और आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस दोहरे हत्याकांड में परिचितों की भूमिका समेत कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर खेत के तिराहे पर खोजी कुत्ता के रुकने के एंगल पर भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है।महिला और उसके धेवते की गला दबाकर हत्या करने के मामले में चार टीमें लगी हुई हैं। जांच करीबियों के इर्द-गिर्द ही घूम रही है। सभी पहलुओं पर गहनता से सोच विचार कर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्विलांस टीम भी मोबाइल नंबरों की सीडीआर पर काम कर रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। - अंकिता शर्मा, एसएसपी बदायूं