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गांव मोहम्मदपुर निवासी कप्तान ने बताया कि उसका पांच वर्षीय बेटा ऋषि शुक्रवार शाम करीब साढ़े 7 बजे अपने घर के सामने सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान बिनावर की ओर से ददमई की तरफ जा रहे सवारियों से भरे ई-रिक्शा ने उसके बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। ई-रिक्शा की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। इस बीच चालक ई-रिक्शा लेकर ददमई की ओर भाग गया।परिजन आनन-फानन में बच्चे को निजी वाहन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि मृतक बच्चे के शव की पंचनामा की कार्रवाई की गई है। तहरीर मिलने पर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।