विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने नवविवाहिताओं की खोजबीन शुरू कर दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश राय ने निर्वाचन कार्याें से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शादी के बाद जनपद में आईं महिलाओं के मतदाता पहचानपत्र प्राथमिकता के आधार पर बनवाएं। इसके लिए कोटेदारों से संपर्क कर सहयोग लें।आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं एएनएम के माध्यम से पात्र महिलाओं को चिह्नित कर उनके फॉर्म-6 भरवाएं, ताकि कोई भी पात्र महिला वोट बनने से वंचित न रहे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने मॉनीटरिंग शुरू कर दी है। शनिवार से दो दिवसीय मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसमें विशेषकर शादी कर जिले में आईं महिला वोटरों की खोजबीन की जा रही है।आज और कल बूथों पर बनवाएं वोटउप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आज यानी शनिवार और रविवार को जिलेभर के बूथों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। इस बीच मतदाता अपने यहां की वोटर लिस्ट देख सकेंगे और नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने आदि से संबंधित फॉर्म भर सकेंगे।