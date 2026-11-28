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कलक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बृहस्पतिवार को डीएम ने एसएसपी अंकिता शर्मा सहित अन्य अधिकारियों के साथ जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। डीएम ने चीनी मिल प्रबंधकों को अभियान चलाकर गन्ना ढोने वाली ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर लगवाने व वन विभाग को सभी मार्गों पर झाड़ियों की छंटाई कराने के निर्देश दिए।डीएम ने एसएसपी कार्यालय से आगे अंडरपास से पहले सड़क पर बने गड्ढे को शीघ्र भरवाने और पुलिस लाइन एवं पुलिस परेड ग्राउंड के आमने-सामने स्थित गेटों के पास रंबल स्ट्रिप लगवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन मानवेन्द्र सिंह, एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात सुनील कुमार, एआरटीओ हरिओम आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।जाम से निपटने के लिए सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर जताई नाराजगीडीएम ने शहर में जाम की समस्या के समाधान के लिए इंतजाम नहीं करने और गठित समिति के एक माह के बाद सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। डीएम ने 22 अक्टूबर को हुई बैठक में पुलिस, परिवहन, नगर पालिका, पीडब्ल्यूडी सहित संबंधित विभागों की समिति गठित करते हुए जाम की समस्या के समाधान के लिए सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।इंटरचेंज के निकट स्वास्थ्य केंद्रों पर बढ़ेंगी चिकित्सीय सुविधाएंडीएम ने बरेली, बिसौली एवं दातागंज रोड पर गंगा एक्सप्रेसवे के तीन इंटरचेंज के निकट स्थित सभी प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश सीएमओ को दिए। कहा कि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। पूर्व में जिन स्थानों पर जिन कारणों से सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, उन कारणों की पुनरावृत्ति होने पर इसे संबंधित विभाग की गंभीर लापरवाही माना जाएगा। सभी मार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों को चिह्नित कर आवश्यक सुधार कार्य कराएं।पिछले साल के मुकाबले अक्तूबर में 20 प्रतिशत दुर्घटनाओं में आई कमीबैठक में पीडब्ल्यूडी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने डीएम को अवगत कराया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अक्तूबर में सड़क दुर्घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। टी-जंक्शन सुधार के अंतर्गत पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर पीडब्ल्यूडी ने कार्य कराए हैं। डीएम ने मुरादाबाद-फर्रुखाबाद, बदायूं-बिजनौर एवं मेरठ-बदायूं मार्ग सहित तीन कॉरिडोर और अन्य स्थलों पर पीडब्ल्यूडी को कार्य कराने और 520 बी बरेली-मथुरा मार्ग पर क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण कर उसे ठीक कराने के निर्देश भी दिए।