Budaun News: जन्मदिन समारोह में युवक के सिर पर चाकू से हमला, केस दर्ज

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मझिया निवासी इंद्रेश कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि उनका बेटा विशाल नेकपुर गली नंबर तीन में अपनी बुआ संगीता के घर नाती के जन्मदिन समारोह में शामिल होने गया था। बुधवार रात करीब साढ़े नौ बजे संगीता के घर के सामने रहने वाली सुमन ने कुछ युवकों को अपने घर पर बुलाया। इसके बाद आरोपी संगीता के घर में घुस गए और वहां मौजूद महिलाओं से अभद्रता, गाली-गलौज और मारपीट करने लगे।आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे विशाल के सिर पर चाकू से वार कर दिया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। घायल को परिजन अस्पताल ले गए। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि मामले में जांच के निर्देश है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद