फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Brother-in-law and sister's husband injured in road accident while returning from cremation.

Budaun News: दाह संस्कार कर लौट रहे साले-बहनोई सड़क हादसे में घायल

Fri, 18 Sep 2026 11:20 PM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Brother-in-law and sister's husband injured in road accident while returning from cremation.
उझानी। कछला से अपने दादा का दाह संस्कार कर बाइक सवार साले-बहनोई पीछे से स्कूटी की टक्कर से घायल हो गए। हादसा शुक्रवार शाम करीब पांच बजे बरेली-मथुरा हाईवे पर वितरोई मोड़ के पास हुआ।
विज्ञापन

कोतवाली क्षेत्र के गांव कुड़ानरसिंहपुर निवासी बुजुर्ग होरीलाल का बृहस्पतिवार शाम निधन हो गया था। उनका दाह संस्कार शुक्रवार अपराह्न हुआ। उनके नाती राजकुमार (22) पुति रनवीर अपने बहनोई कासगंज में तईपुर निवासी अजय (25) पुत्र राधेश्याम दाह संस्कार कर बाइक से लौटते में वितरोई मोड़ के पास पहुंचे, उसी दौरान पीछे से स्कूटी ने टक्कर मार दी।
विज्ञापन

हेलमेट नहीं लगाए होने की वजह से राजकुमार का सिर और अजय के दोनों पैर लहूलुहान हो गए। घायल अजय ने बताया कि हादसे के बाद चालक अपनी स्कूटी को लेकर भाग गया। उसके साथी को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। दोनों घायलों को सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। चिकित्साधीक्षक डॉ. देवेंद्र कुमार ने बताया कि राजकुमार की हालत गंभीर है। उनकी बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed