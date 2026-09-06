Budaun News: गांव सरकी के जंगल में 33 केवीए लाइन के नीचे मिला युवक का शव

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थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गांव के प्रधान हरिशंकर ने जंगल में 33 केवीए लाइन के नीचे एक अज्ञात युवक का शव पड़ा होने की सूचना कादरचौक पुलिस को दी। पुलिस ने पहुंचकर युवक के पहचान करने के प्रयास शुरु किए। युवक की जेब में मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान की गई।आराम सिंह के भाई ज्ञानचंद्र ने बताया कि उनका भाई मंगलवार शाम करीब छह बजे घर से खाना खाने के बाद बिना बताए घर से कहीं चला गया था। उसकी काफी तलाश की। उसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा था। शनिवार को पुलिस की ओर से परिवार को सूचना मिली कि उनके भाई का शव सरकी के जंगल में मिला है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा जा रहा है।पोस्टमॉर्टम हाउस पर भाई ने आराम सिंह की हत्या किए जाने की आशंका जताई। बताया कि आराम सिंह चार भाइयों में सबसे छोटा था। वह खेती कर परिवार की आर्थिक मदद किया करता था। पुलिस के अनुसार, शव मिलने की स्थिति में उसके कानों में ईयरफोन लगे थे, जबकि मोबाइल फोन मौके पर नहीं था। मामले में पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है।युवक के परिजनों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में युवक की मौत बिजली के करंट होना आया है। -राहुल पांडेय, सीओ उझानी