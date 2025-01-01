भैयादूज : बहनों ने गोले से टीका कर भाइयों की लंबी आयु मांगी

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वहीं, भैया दूज के मौके पर पूर्व मंत्री आबिद रजा ने अपनी मुंह बोली बहन सीमा यादव से तिलक कराया। आबिद रजा ने ने कहा कि भैया दूज का त्योहार हिंदुस्तान में भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। देश में हिंदू मुसलमान को प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। नफरत की राजनीति करने वाले और समाज में नफरत फैलाने वालों से दूरी बनाना चाहिए। आबिद रजा ने बहन से तिलक लगवा कर आपसी सौहार्द का संदेश दिया।दबतोरी। सुबह से भैयादूज को लेकर क्षेत्र में उत्साह देखने को मिला। बहनों ने भाइयों के घर पहुंचकर तिलक करने के साथ उन्हें मिठाई खिलाई। उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन व सुख-समृद्धि की कामना की। दबतरा रेलवे स्टेशन, दबतोरी बस स्टैंड, ललुआ नगला रोड, लक्ष्मीपुर रोड, यादपुर रोड आदि सड़कों पर काफी भीड़ रही।सैदपुर। भैयादूज के अवसर पर बसों और मिठाई की दुकानों पर काफी भीड़ रही।बिल्सी। फल और मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे जमकर बिक्री हुई। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्सी नगर के अंबियापुर, बदायूं चौराहा, रंजना तिराहा, सोमानी तिराहा और अटल चौक जैसे प्रमुख स्थानों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया।उसहैत-उसावां तिराहे पर कुछ देर जाम की स्थिति बनीम्याऊं। भाई दूज के पर्व पर बाजारों, मुख्य मार्गों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिसकर्मियों ने सतर्कता बरती। उसहैत-उसावां तिराहे पर कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारु कराया। चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस ने क्षेत्र का भ्रमण किया। संवादघरों में मिठाइयां और पकवान बनाकर खुशियां मनाईंउसावां। कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया। सुबह से ही बाजार और घरों में चहल पहल दिखाई दी। विवाहित बहनें भी अपने मायके पहुंचीं। भाइयों को तिलक लगाकर परंपरा निभाई। कई स्थानों पर भाइयों ने बहनों के घर पहुंचकर तिलक लगवाया। घरों में मिठाइयां और पकवान बनाकर पर्व की खुशियां मनाई गईं। संवादमिठाई और फलों के दामों में आया उछालओरछी। भाईदूज ओरछी, परमानन्दपुर, सिसरका, खेड़ादास, बझेड़ा नूतन में धूमधाम से मनाया गया। फल, मिष्ठान के भाव आसमान छू रहे थे। 250 रुपये बिकने वाली मिठाई 340 से 350 रुपये प्रति किलो बिकी। 20 से 25 रुपये प्रति दर्जन बिकने वाला केला 40 से 60 रुपये प्रति दर्जन बिका। सेब से दोगुना भाव पर बिका। संवाद