Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Cooperative society locked; video of DAP being transported in an e-rickshaw goes viral

Budaun News: सहकारी समिति पर ताला, ई-रिक्शा में डीएपी ले जाने का वीडियो वायरल

Thu, 12 Nov 2026 12:14 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Cooperative society locked; video of DAP being transported in an e-rickshaw goes viral
दातागंज। खाद की किल्लत के बीच दातागंज की सहकारी साधन समिति उरेना में डीएपी की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी गोदाम पर ताला लटका रहता है, लेकिन बाहर खाद बेची जा रही है। ई-रिक्शा से डीएपी ले जाने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। किसानों ने निर्धारित सरकारी दर से अधिक कीमत वसूलने की भी शिकायत की है। मामले में जांच शुरू हो गई है।
विज्ञापन


सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सहकारी साधन समिति उरेना के गोदाम पर ताला लगा दिख रहा है, जबकि बाहर ई-रिक्शा पर लोग डीएपी ले जाते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति सचिव ने कुछ लोगों से सांठगांठ कर ली है। आरोप है कि उन्हें गोदाम की चाबी सौंप दी जाती है।
विज्ञापन

इसके बाद मर्जी से खाद बेची जा रही है। सचिव की गैरमौजूदगी में भी बिक्री जारी रहती है। रबी बुवाई के समय खाद के लिए परेशान किसान व्यवस्था से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि ताले वाले गोदाम से बाहर बिक्री किसकी अनुमति से हो रही है। इससे लोगों को डीएपी नहीं मिल पा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

एआर कोऑपरेटिव विवेक कौशल ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी होते ही इसकी जांच एडीओ को दी गई है। वह बृहस्पतिवार को जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed