Budaun News: सहकारी समिति पर ताला, ई-रिक्शा में डीएपी ले जाने का वीडियो वायरल

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सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सहकारी साधन समिति उरेना के गोदाम पर ताला लगा दिख रहा है, जबकि बाहर ई-रिक्शा पर लोग डीएपी ले जाते हुए दिख रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति सचिव ने कुछ लोगों से सांठगांठ कर ली है। आरोप है कि उन्हें गोदाम की चाबी सौंप दी जाती है।इसके बाद मर्जी से खाद बेची जा रही है। सचिव की गैरमौजूदगी में भी बिक्री जारी रहती है। रबी बुवाई के समय खाद के लिए परेशान किसान व्यवस्था से नाराज हैं। किसानों का कहना है कि ताले वाले गोदाम से बाहर बिक्री किसकी अनुमति से हो रही है। इससे लोगों को डीएपी नहीं मिल पा रही है।एआर कोऑपरेटिव विवेक कौशल ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी होते ही इसकी जांच एडीओ को दी गई है। वह बृहस्पतिवार को जांच करेंगे, जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।