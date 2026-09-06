फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Attempt to convert a woman's religion under the pretext of marriage.

Budaun News: शादी का झांसा देकर महिला का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश

Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Attempt to convert a woman's religion under the pretext of marriage.
बदायूं। दातागंज कोतवाली क्षेत्र के एक युवक पर महिला ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मानसिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पीड़िता ने अपने तीन बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

मूलरूप से शाहजहांपुर के तिलहर निवासी पीड़िता ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी लगभग 15 वर्ष पूर्व तिलहर निवासी युवक से हुई थी। पति के शराब पीने और आए दिन मारपीट करने के कारण वह अपने तीन बच्चों के साथ दादरी में अलग रह रही थी। इस बीच दादरी में ही रहने वाले दातागंज निवासी युवक से उसका परिचय हुआ।
विज्ञापन

आरोपी ने पीड़िता को साथ रखने और शादी करने का भरोसा दिलाया। आरोप है कि आरोपी के वादे पर भरोसा कर उसने अपने पति से तलाक की प्रक्रिया शुरू की, जो न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप के मुताबिक, शादी का आश्वासन देकर युवक ने करीब एक साल पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब आरोपी ने किसी अन्य युवती से संबंध की बात कहकर उसे साथ रखने से इनकार कर दिया और अपने गांव दातागंज लौट आया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

महिला का कहना है कि आरोपी के कहने पर उसने अपने मायके वालों से भी रिश्ते तोड़ लिए थे, जिसके चलते वह अब पूरी तरह बेसहारा हो गई है। पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया। नमाज पढ़ने को कहता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फोन पर बात करने पर गाली-गलौज और अभद्रता करता था। सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि थाने में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed