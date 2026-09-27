Budaun News: एसबीआई का एटीएम तोड़ने की कोशिश, आरोपी सीसीटीवी में कैद

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कस्बा क्षेत्र में शनिवार को बारिश के कारण सुबह करीब 10 बजे एक व्यक्ति एसबीआई के एटीएम के केबिन में घुसा और मशीन को तोड़ने का प्रयास करने लगा। काफी देर प्रयास के बाद भी मशीन नहीं टूटने पर वह वहां से निकल गया। घटना की जानकारी बैंक प्रबंधन को हुई तो पुलिस को सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम की जांच की। साथ ही वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई।फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति एटीएम के केबिन में मशीन के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान और तलाश में जुटी है। सीओ सहसवान अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एटीएम के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं। फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।