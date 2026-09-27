Budaun News: बिना परमिट दौड़ रहीं स्लीपर बसों पर शिकंजा, 20 सीज, 43 के चालान

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विभाग के अधिकारियों के अनुसार, जिले में एक भी स्लीपर बस का रजिस्ट्रेशन नहीं है। न ही यहां पर इन बसों की फिटनेस की जा रही है। इसके बाद भी जिले में बड़ी संख्या में स्लीपर बसें बिना वैध परमिट, फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर दौड़ रही हैं।एआरटीओ हरिओम ने बताया कि अभियान चलाकर दिल्ली, जयपुर आदि रूटों की स्लीपर बसों पर कार्रवाई करते हुए अप्रैल से अगस्त तक 8.5 लाख प्रशमन शुल्क वसूल कर जमा कराया गया है। बताया कि कई बार तो बसों की बॉडी मानक के विपरीत मिलने पर सीज करने तक की कार्रवाई की गई है।ओवर लोडिंग में 26 हजार का काटा चालानआसफपुर। शाहबाद मार्ग पर भारी बारिश के बीच एआरटीओ हरिओम गौतम ने छापेमारी कर ओवरलोड डंपर पर 26,000 रुपये का चालान काटा। एआरटीओ के आने की खबर से डग्गामार वाहन चालकों में हड़कंप रहा। संवाद