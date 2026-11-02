Budaun News: अंगद ने जमाया पैर, लंका के महारथी नहीं हिला सके

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मंचन में दिखाया गया कि भगवान श्रीराम ने सुग्रीव और बाली के विवाद में हस्तक्षेप कर बाली का वध कर दिया। सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने माता सीता की खोज के लिए वानर सेना श्रीराम को सौंप दी। जामवंत के आदेश पर हनुमान जी समुद्र पार कर अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को श्रीराम की अंगूठी दिखाकर अपना परिचय दिया।इसके बाद वाटिका उजाड़ने, अक्षय कुमार वध और मेघनाद द्वारा हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के दरबार में लाने की लीला का मंचन हुआ। रावण के आदेश पर पूंछ में आग लगाए जाने के बाद हनुमान जी ने सोने की लंका जला दी। इसके बाद रामसेतु निर्माण और अंगद संवाद की लीला हुई।श्रीराम के दूत बनकर रावण के दरबार में पहुंचे अंगद ने उसे समझाने का प्रयास किया। रावण द्वारा चुनौती देने पर अंगद ने सभा में पैर जमा दिया। मेघनाद समेत कोई भी योद्धा उनका पैर नहीं हिला सका। अंत में अंगद ने रावण को श्रीराम के चरणों में शरण लेने की सीख दी और रामदल में लौट आए।कछला में पहली बार निकाली गई राम बरातबदायूं। नगर पंचायत कछला में पहली बार राम बरात निकाली गई। प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण की झांकियों के साथ बैंड-बाजे और आतिशबाजी के बीच बरात ने पूरे नगर का भ्रमण किया। राम बरात का शुभारंभ वार्ड नंबर 4 से चेयरमैन जगदीश लोनिया चौहान ने आरती कर किया। इसके बाद बरात पूरे कछला में घूमी और रामलीला स्थल पर जाकर संपन्न हुई। लोगों ने जय श्रीराम के जयघोषों के साथ पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया। संवादमेघनाथ-लक्ष्मण संवाद और लक्ष्मण शक्ति का मंचन देख दर्शक हुए भावुकबिसौली। आदर्श रामलीला कमेटी दिसौली गंज के रंगमंच पर चल रही रामलीला में रविवार रात मेघनाथ-लक्ष्मण संवाद और लक्ष्मण शक्ति लीला का मंचन किया गया। युद्धभूमि में मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच तीखे संवाद ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण चलाने पर लक्ष्मण के मूर्छित होने और श्रीराम की व्याकुलता देखकर दर्शकों की आंखें नम हो गईं। संवादउघैती में श्रीराम के राजतिलक के बाद लीला संपन्नउघैती। कस्बा उघैती में आदर्श रामलीला कमेटी के तत्वावधान में चल रही रामलीला का रविवार को भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन रावण वध और भगवान श्रीराम के राजतिलक का मंचन किया गया। इस दौरान कमेटी के चंद्रपाल गुप्ता, प्रेमपाल शर्मा मुनीम जी, हरपाल झा, मनोज पालीवाल, रामनिवास चित्तौड़िया आदि मौजूद रहे। संवादकुंभकर्ण और रावण वध का हुआ मंचनबिसौली। आसफपुर रोड स्थित कृषि प्रदर्शनी मैदान में चल रही श्री जनता रामलीला के मंच पर शनिवार रात कुंभकर्ण वध और रावण वध की लीला का मंचन हुआ। 10 फुच के विशालकाय कुंभकर्ण को देखकर दर्शक रोमांचित हो उठे। कुंभकर्ण की भूमिका में जयकुमार खुरापाती ने अपने हास्य अंदाज और शानदार संवाद अदायगी से खूब तालियां बटोरीं। रावण की भूमिका में अरविंद और श्रीराम के स्वरूप में विकास बब्बू ने प्रभावशाली अभिनय किया। मंचन का निर्देशन रामप्रकाश गुप्ता, अनुज शर्मा और गोपाल ने किया। संवाददातागंज में श्रीराम जन्म की लीला का हुआ मंचनदातागंज। रामलीला मैदान में रविवार को श्रीराम के जन्म की लीला का मंचन हुआ। कलाकारों ने प्रभु श्रीराम के जन्म के प्रसंग को सजीव अभिनय से प्रस्तुत किया, जिसे देख दर्शक भक्तिमय हो उठे। इस दौरान पूरा मैदान जय श्रीराम के जयकारों से गूंज उठा। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष मोंटी गुप्ता आदि मौजूद रहे। संवादअल्हेदासपुर धोवई में रामलीला शुरूजरीफनगर। गांव अल्हेदासपुर धोवई में रामलीला का शुभारंभ भाजपा नेता नमित गुप्ता ने किया। इस दौरान उन्होंने भगवान श्रीराम के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। संवादआसफपुर में राम-भरत मिलाप की हुई लीलाआसफपुर। जनता रामलीला कमेटी द्वारा शनिवार को राम-भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। राम के पात्र में धर्मवीर यादव और भरत के पात्र में सुमित यादव ने अच्छा अभिनय किया। कमेटी के स्थानीय कलाकारों के अभिनय की दर्शकों ने सराहना की। संवादकलाकारों ने माता सीता के हरण की लीला का किया मंचनबिल्सी। गांव बेहटा गुसाईं में चल रही रामलीला के मंच पर शनिवार की रात कलाकारों ने माता सीता के हरण की लीला का मंचन किया। लीला में दिखाया कि रावण की योजना के अनुसार मारीच सोने का हिरण बनकर पंचवटी पहुंचता है। सोने के हिरण को देखकर माता सीता भगवान श्रीराम से उसे पकड़कर लाने का आग्रह करती हैं। इसके बाद भगवान श्रीराम हिरण के पीछे चले जाते हैं। कुछ देर बाद मारीच भगवान श्रीराम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है। माता सीता के आग्रह पर लक्ष्मण भी उनकी तलाश में वन की ओर चले जाते हैं। इसी बीच साधु का वेश धारण कर रावण कुटिया में आकर छलपूर्वक माता सीता का हरण कर लेता है। रावण को रोकने के प्रयास में जटायु भी घायल हो जाते हैं। संवाद