Budaun News: आठ साल से कारतूसों की तस्करी कर रहा था अफीफुद्दीन, गन हाउस सील

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सिविल लाइंस थाना और अन्य खुफिया एजेंसियों की छानबीन में सामने आया है कि रोहतक एसटीएफ ने जिन दो गाड़ियों से 25 हजार कारतूस बरामद किए थे उनमें एक कार अरबाज अली और दूसरी आसिम रईस चला रहा था। दोनों की गिरफ्तारी के बाद बदायूं गनहाउस संचालक की संलिप्तता सामने आई थी। गहनता से जांच में गन हाउस संचालक के साथ काम करने वालों के नाम सामने आए। अफीफुद्दीन ने अवैध कारोबार को संचालित करने के लिए परिचितों को साथ जोड़कर पूरा नेटवर्क खड़ा किया था।कारतूस तस्करी की कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिसकारतूस तस्करी में जेल में बंद अफीफुद्दीन उर्फ बॉबी के नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस अब उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है। पुलिस उसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) निकलवाकर यह पता लगाने में जुटी है कि वह किन-किन लोगों के संपर्क में था और किन स्थानों पर उसकी लगातार बातचीत होती थी।गनहाउस का स्टॉक दुरुस्त रख बाहर से करता था कारतूसों की तस्करीअफीफुद्दीन उर्फ बॉबी ने पुलिस और जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए अलग तरीका अपना रखा था। वह अपने गनहाउस के अभिलेखों और स्टॉक का हिसाब दुरुस्त रखता था, जबकि दूसरे स्थानों से कारतूसों की खरीद-फरोख्त और तस्करी करता था। इससे गनहाउस के नियमित स्टॉक में गड़बड़ी सामने नहीं आती थी। मंगलवार को छापेमारी के दौरान दो असलहों के साथ जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए थे।64 साल से संचालित है बदायूं गन हाउसपुलिस सूत्रों के अनुसार, अफीफुद्दीन उर्फ बॉबी के बदायूं गन हाउस 1962 का है। वर्तमान में गनहाउस का लाइसेंस आरोपी के नाम पर ही है। शुरुआत में बॉबी के दादा के नाम पर गनहाउस का लाइसेंस था। उनके बाद गनहाउस का लाइसेंस बॉबी के पिता रहीशउद्दीन के नाम पर आया। अब लाइसेंस अफीफुद्दीन उर्फ बॉबी के नाम पर चल रहा है।तस्करी प्रकरण में बदायूं गन हाउस के संचालक के स्थानीय स्तर से जांच कराई जा रही है। पूरे प्रकरण की जांच सीओ सिटी कर रहे हैं। इसमें आरोपियों की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। गनहाउस के लाइसेंस के निरस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए डीएम के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। -अंकिता शर्मा, एसएसपी, बदायूंपांच घंटे बाद घर और गनहाउस पर दिखाई छापेमारीबदायूं। अवैध कारतूस तस्करी मामले में गन हाउस संचालक अफीफउद्दीन उर्फ बॉबी के घर छापेमारी मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से शुरू हो गई थी, लेकिन सिविल लाइंस पुलिस ने पांच घंटे के बाद शाम 4:26 मिनट पर छापेमारी दिखाई है। इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।सिविल लाइंस थाने में दर्ज केस की फर्द बरामदगी के मुताबिक, प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह ने रपट संख्या 62 में शाम 4 बजका 26 मिनट पर थाने से गश्त और अपराध नियंत्रण के लिए रवाना होना दर्शाया है। इसके बाद रोडवेज चौकी के पास हरियाणा एसटीएफ यूनिट बहादुरगढ़ के पीएसआई शशि कुमार से मुलाकात होना दर्ज किया गया। फर्द में दर्शाए घटनाक्रम के अनुसार, इसके बाद सर्च वारंट लेकर आरोपी के घर तलाशी की कार्रवाई की गई और शाम करीब छह बजे बरामदगी दिखाई गई। वहीं, स्थानीय स्तर पर सामने आए घटनाक्रम के मुताबिक, पुलिस और एसटीएफ की टीम सुबह करीब 11 बजे से ही मौके पर मौजूद थी। संवाद