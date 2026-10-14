Budaun News: हवालात में तबीयत बिगड़ने से राजेश की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच शुरू

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अगस्त के अंतिम सप्ताह में दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अटसेना में भंडारे के दौरान हुए झगड़े के बाद पुलिस ने गांव निवासी राजेश (28) को पकड़ा था। शांति भंग की कार्रवाई कर राजेश को हवालात में बंद कर दिया गया था, जहां उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई थी। इस घटनाक्रम से जुड़ा दातागंज थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें एक सिपाही और होमगार्ड राजेश को हवालात गेट पर बोतल से पानी पिलाते लाते नजर आ रहे थे।इस घटना के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे थे। दातागंज पुलिस ने राजेश के भाई हृदयेश की तहरीर पर गांव के ही प्रमोद, अजीत, रघुवीर, धर्मवीर, पप्पू के विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोप लगाया था कि आरोपियों ने भंडारे में गाना बजाने को लेकर हृदयेश और उसके भाई राजेश के साथ गालीगलौज करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की थी, जिससे हृदेयश को खुली चोटें और उसके भाई राजेश को गुम चोटें आई थीं।अब इस प्रकरण में एसडीएम दातागंज ने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। एसडीएम ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकरण में कुछ कहना या कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो वह तहसील दातागंज परिसर स्थित उपजिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी बात कह सकता है। इसके लिए 20 अगस्त तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक आकर कोई भी अपनी बात कह सकता है।