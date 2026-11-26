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जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराने के लिए डॉक्टर की सलाह के साथ ही कई बार बाहरी सिफारिशें भी प्रभावी होने की बात सामने आती रहीं। पिछले माह अक्तूबर में मंडल स्तर पर आंकड़ों की समीक्षा के दौरान बदायूं में सीटी स्कैन की संख्या अधिक मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई थी। तीन-चार माह तक पहले रोजाना 70-75 सीटी स्कैन हुआ करते थे। यानी हर माह में 2100 से 2200 सीटी स्कैन हो रहे थे।कमिश्नर की नाराजगी के बाद अस्पताल प्रशासन ने सीटी स्कैन कराने की व्यवस्था में बदलाव किया। अब डॉक्टर जरूरत के हिसाब से सीटी स्कैन लिख रहे हैं। उसके बाद में यह फाॅर्म सीएमएस के पास जाता है। वहां पर सीएमएस उसको सीन करते हैं। उनकी अनुमति पर ही मरीज का सीटी स्कैन कराया जाता है। इसका असर आंकड़ों पर भी दिखाई देने लगा है। अब सीटी स्कैन की संख्या 40 से 45 प्रतिदिन रह गई है। पूरे माह में 1200 से 1400 के करीब ही हो पा रहे हैं।पहले काफी ज्यादा सीटी स्कैन जिला अस्पताल में हाे रहे थे। बेवजह हो रहे सीटी स्कैन पर कमिश्नर ने रोक लगाई है। अब जिन मरीजों को जरूरत है उनका ही सीटी स्कैन कराया जा रहा है। अब बहुत जरूरी मामलों में ही नेताओं की सिफारिश देखी जाती है। - डॉ. सतीश चंद्र नागर, सीएमओ जिला अस्पतालफोटो-71 नंबरसीटी स्कैन मशीन का ग्राफिक कार्ड खराबबदायूं। जिला अस्पताल में स्थित सीटी स्कैन की मशीन का ग्राफिक कार्ड मंगलवार को खराब हो गया था। इसकी वजह से सीटी स्कैन नहीं हो पा रहे। ऐसे में मरीजों को लौटना पड़ रहा है। ग्राफिक कार्ड के लिए ऑर्डर किया गया है। उम्मीद है एक से दो दिन में यह आ जाएगा। संचालक नसीम ने बताया कि अगर और कोई कमी नहीं हुई तो सीटी स्कैन बृहस्पतिवार या शुक्रवार से शुरू हो सकते हैं। संवाद