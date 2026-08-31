Budaun News: विजिलेंस व विद्युत निगम के छापों में बिजली चोरी के 20 मामले पकड़े

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उपखंड अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि विद्युत चोरी की रोकथाम और राजस्व क्षति रोकने के उद्देश्य से रविवार को पीलीभीत विजिलेंस और विद्युत निगम की संयुक्त टीम ने तहसील उपकेंद्र के हाई लॉस फीडर टाउन-1 क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिजली चोरी के कुल 20 मामले पकड़े गए।इनमें 17 मामले व्यावसायिक बिजली चोरी और 3 मामले घरेलू चोरी के थे। सभी 20 लोगों के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना में रिपोर्ट कराई गई है।अधिशासी अभियंता सत्येंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि हाईलाइन लॉस फीडरों पर बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाद