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Budaun News: विजिलेंस व विद्युत निगम के छापों में बिजली चोरी के 20 मामले पकड़े

Mon, 31 Aug 2026 02:01 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Mon, 31 Aug 2026 02:01 AM IST
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20 cases of power theft were caught in raids by Vigilance and Electricity Corporation.
बदायूं। सहसवान टाउन में विजिलेंस टीम और विद्युत निगम की संयुक्त टीम ने 20 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा है। सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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उपखंड अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि विद्युत चोरी की रोकथाम और राजस्व क्षति रोकने के उद्देश्य से रविवार को पीलीभीत विजिलेंस और विद्युत निगम की संयुक्त टीम ने तहसील उपकेंद्र के हाई लॉस फीडर टाउन-1 क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिजली चोरी के कुल 20 मामले पकड़े गए।
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इनमें 17 मामले व्यावसायिक बिजली चोरी और 3 मामले घरेलू चोरी के थे। सभी 20 लोगों के खिलाफ एंटी पावर थेफ्ट थाना में रिपोर्ट कराई गई है।
अधिशासी अभियंता सत्येंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि हाईलाइन लॉस फीडरों पर बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। संवाद
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