यूपी: हर बूथ पर बाइकर्स, 50 सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और साइकिल यात्रा; भाजपा का तीसरी बार जीत के लिए है ये प्लान
हिमांशु मिश्र, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 21 Nov 2026 08:50 AM IST
सार
यूपी में फतेह करने के लिए भाजपा ने अहम योजना बनाई है। भाजपा सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के सहारे पक्ष में माहौल बनाएगी। यूपी में रुठे कार्यकर्ताओं और नेताओं को मनाने की भी मुहिम शुरू होगी। शाह हफ्ते में दो दिन यूपी में रह कर चुनावी रणनीति की समीक्षा करेंगे।
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विस्तार
श्रीकृष्ण नगरी में चिंतन, इसके बाद दिल्ली में चले बैठकों के दौर के बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार की रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी की योजना नाराज नेताओं-कार्यकर्ताओं को दिसंबर के पहले पखवारे तक मना कर सक्रिय करने और विधानसभा वार सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के सहारे पक्ष में माहौल बनाने की है।
रणनीति में चूक की गुंजाइश दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के अंत से हर हफ्ते उत्तर प्रदेश में रहकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की योजना की समीक्षा करेंगे।
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रणनीति में चूक की गुंजाइश दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस महीने के अंत से हर हफ्ते उत्तर प्रदेश में रहकर चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की योजना की समीक्षा करेंगे।
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पार्टी सूत्रों ने बताया कि मथुरा चिंतन बैठक में कई स्तर खासतौर पर कार्यकर्ताओं में आई निराशा और नाराजगी समेत कई चुनौतियों का खाका तैयार किया गया था। बाद में बैठक से निकले निष्कर्ष पर पहले गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद बुधवार देर रात पीएम आवास पर मैराथन बैठक हुई।
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इस बैठक में मथुरा चिंतन बैठक से मिले फीडबैक के आधार पर बूथ स्तर पर प्रबंधन ठीक करने, नाराज कार्यकर्ताओं-नेताओं को मनाने, विधानसभा वार जातीय समीकरण को साधने की रूपरेखा तैयार हुई।