रास्ते में नहर के पास रोकी कार, लगा नहाने

रास्ते में ग्राम मैलार के पास वह लोग कार खड़ी करके नहर में नहाने लगे। इसी दौरान दो युवक हनी जाट और नीरज केवट पानी में डूब गए। जबकि पांच अन्य युवकों को आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला गया। पानी में डूबे दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने खोजबीन की। लेकिन पता नहीं चला।