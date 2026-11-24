बिजनौर जनपद के गंज स्थित जाटव धर्मशाला के पास दोपहर करीब एक बजे बाइक सवार हमलावरों ने 22 वर्षीय युवक को गोली मार दी। युवक अपने तीन साथियों के साथ खड़ा था, तभी दो से तीन बाइकों पर आए चार-पांच युवकों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली सीधे अभिषेक के माथे पर लगी और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। घायल को पहले निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बिजनौर रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसका सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

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25 से 30 मीटर की दूरी से की फायरिंग

घायल की पहचान गंज निवासी अभिषेक (22) पुत्र नरदेव सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अभिषेक अपने तीन अन्य साथियों के साथ जाटव धर्मशाला के पास खड़ा था। इसी दौरान दो से तीन बाइकों पर सवार होकर चार-पांच युवक वहां पहुंचे। उन्होंने करीब 25 से 30 मीटर की दूरी से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली अभिषेक के माथे पर जा लगी। विज्ञापन



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