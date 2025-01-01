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संवाद न्यूज़ एजेंसीनहटौर। विधायक ओम कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट में मतगणना में गड़बड़ी और वीवीपैट की पर्चियों में अदला-बदली के आरोप सही नहीं पाए गए हैं। फॉर्म-26 में लिपिकीय और मानवीय त्रुटि के आधार पर निर्वाचन रद करने के आदेश के खिलाफ वह 15 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। उन्हें वहां से न्याय मिलने का पूरा भरोसा है।शुक्रवार को नगर स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में ओम कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में दाखिल फॉर्म-26 के शपथपत्र में आय-व्यय का पांच साल का ब्योरा देने के बजाय केवल एक साल का नवीनतम ब्योरा दिया गया था। उनके अनुसार, यह लिपिकीय और मानवीय त्रुटि थी। इसी आधार पर उनका निर्वाचन रद किया गया है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने उन्हें 15 दिन की अंतरिम राहत दी है। इस अवधि में वह विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने के साथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी कर सकेंगे।विधायक ने बताया कि चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता ने दोबारा मतगणना कराने और स्वयं को विधायक घोषित करने की मांग की थी। साथ ही उन पर रिटर्निंग अधिकारियों के साथ मिलकर वीवीपैट की पर्चियों में अदला-बदली और मतगणना में गड़बड़ी कराने के आरोप लगाए गए थे। ओम कुमार ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने इन आरोपों को सही नहीं माना और दोबारा मतगणना कराने के साथ याचिकाकर्ता को विधायक घोषित करने की मांग भी खारिज कर दी। उन्होंने इसे मतगणना की निष्पक्षता की पुष्टि बताया।अपने राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नहटौर विधानसभा क्षेत्र के गठन के साथ ही उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। वह पिछले 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं और आगे भी लोगों के सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे।