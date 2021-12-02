Bijnor News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

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कृष्ण दत्त शर्मा और कांता देवी पिछले आठ माह से नगीना की आजाद कॉलोनी में किराए पर रह रहे थे। दंपती के सात बेटियां और एक बेटा है। शनिवार दोपहर दंपती नगीना से गांव शेरनगर नरैनी स्थित अपने घर पहुंचे। इसके करीब डेढ़ बजे कांता देवी की मौत हो गई। रोहिनी शर्मा ने घटना की सूचना डायल 112 और कोतवाली देहात पुलिस को दी। थानाध्यक्ष सुनील सहरावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस उपाधीक्षक नगीना आलोक कुमार ने बताया कि मृतका की पुत्री की सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही जानकारी मिल पाएगी। पुलिस को तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच जारी है।