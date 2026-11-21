ट्रेन में विवाद: जीआरपी सिपाही ने पार की सारी हदें, ताबड़तोड़ घूंसे बरसाकर महिला को किया लहूलुहान
बिजनौर के नजीबाबाद में जननायक एक्सप्रेस में सीट को लेकर महिला और जीआरपी सिपाहियों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि दो सिपाहियों ने महिला को पीटा, जिससे उसका सिर फूट गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
विस्तार
बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला और जीआरपी सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जननायक एक्सप्रेस में महिला रूबी और जीआरपी के दो सिपाहियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सिपाही ललित और अजय ने महिला के साथ मारपीट की। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के अनुसार, जननायक एक्सप्रेस में सीट को लेकर महिला रूबी और जीआरपी सिपाहियों के बीच विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान सिपाही ललित और अजय ने महिला के साथ मारपीट की। घटना के समय महिला की बेटियां भी वहां मौजूद थीं। वे अपनी मां को बचाने की कोशिश करती रहीं और सिपाही को पीछे खींचती दिखाई दीं।
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वायरल वीडियो में महिला को पीटता दिखा सिपाही
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक सिपाही महिला पर घूंसे बरसाता दिखाई दे रहा है। महिला की बेटियां उसे बचाने के लिए बीच में आती हैं और सिपाही को पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। वीडियो में महिला के सिर से खून निकलता भी दिखाई दे रहा है।
वीडियो सामने आने के बाद घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो के आधार पर पूरे घटनाक्रम और विवाद की वजह की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। मामले में महिला की ओर से लगाए गए आरोपों और संबंधित पक्षों का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।
महिला सुरक्षा और जीआरपी की भूमिका पर सवाल
ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जीआरपी की भी होती है। ऐसे में सीट को लेकर हुए विवाद में महिला के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने के बाद पुलिसकर्मियों के व्यवहार और महिला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। घटना में महिला की बेटियों का मां को बचाने का प्रयास भी वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है।
मामले में सिपाही ललित और अजय पर लगाए गए आरोपों की जांच और जीआरपी का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।