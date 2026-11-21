बिजनौर के नजीबाबाद में ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के दौरान महिला और जीआरपी सिपाहियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जननायक एक्सप्रेस में महिला रूबी और जीआरपी के दो सिपाहियों के बीच कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आरोप है कि सिपाही ललित और अजय ने महिला के साथ मारपीट की। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई और खून निकलने लगा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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