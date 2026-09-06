फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Water filled on Meerut-Pauri highway too

Bijnor News: मेरठ-पौड़ी हाईवे पर भी भरा पानी

Sun, 06 Sep 2026 01:22 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:22 AM IST
विज्ञापन
Water filled on Meerut-Pauri highway too
नजीबाबाद- जलालाबाद क्षेत्र में हाईवे पर जलभराव से गुजरते वाहन। संवाद
जलालाबाद/नजीबाबाद। लगातार बारिश से जलालाबाद क्षेत्र में मेरठ-पौड़ी हाईवे करीब 200 मीटर तक दरिया बन गया। हरिद्वार-काशीपुर सर्विस रोड पर घुटनों तक पानी भरने से आवागमन प्रभावित रहा। बिजनौर, मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार व काशीपुर की ओर जाने वाले वाहनों को इसी जलभराव से गुजरना पड़ रहा है। शनिवार को हुई बारिश से कई जगह जलभराव की समस्या से जूझना पड़ा। जलालाबाद क्षेत्र में सर्विस रोड व हाईवे पर दूसरे दिन भी जलभराव की समस्या से राहगीरों को जूझना पड़ा। अवनीश अग्रवाल ने बताया कि जलालाबाद क्षेत्र में हाईवे के जलभराव में बाइक बंद हो गई धक्का लगाकर पैदल ही निकालना पड़ा। पैदल राहगीरों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय निवासी देवदत्त, खुर्शीद, अय्यूब, शमीम एड., अनवर, ने बताया कि हर बारिश में यही हाल रहता है। एनएचएआई द्वारा सर्विस रोड के समानांतर नाला निर्माण अधूरा होने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही। दुकानदार वकार शेख, बब्लू, नदीम ने बताया कि जलभराव से ग्राहकी भी प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय लोगों ने जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। पीडी एनएचएआई शंकेश शर्मा ने बताया कि समस्या से निपटने के लिए मौके पर ट्यूबवेल लगाया गया है और पानी निकाला जा रहा है। बरसात के बाद इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed