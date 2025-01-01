Bijnor News: 17 साल से मरम्मत का इंतजार, गड्ढों में तब्दील शिवपुरी जाने वाली सड़क

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गांव शिवपुरी का मुख्य मार्ग अफजलगढ़ से जसपुर जाने वाले मार्ग से जुड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से आवागमन में परेशानी होती है। दोपहिया वाहन चालक असंतुलित होकर गिर जाते हैं। पहले भी कई बाइक और ई-रिक्शा पलटने से लोग चोटिल हो चुके हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भरने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।सर्वे कई बार, निर्माण का अब भी इंतजारग्रामीण संदीप ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से कई बार सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।हिमांशु का कहना है कि मार्ग का कई बार सर्वे हो चुका है, फिर भी निर्माण की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। चुनाव के समय सड़क बनवाने के वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया जाता है।दीपा ने कहा कि गहरे गड्ढों के कारण हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। रेनू देवी के अनुसार, बारिश में पानी भरने से गड्ढे दिखाई नहीं देते और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। राजीव सिंह ने भी जल्द सड़क निर्माण कराने की मांग की। संदीप, हिमांशु, दीपा, राजीव, रेनू, अमिताभ, गौरव, सुजीत और सतीश समेत अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से समस्या का समाधान कराने की गुहार लगाई है।लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता हरीशंकर ने बताया कि मार्ग निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।